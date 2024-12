Affidati lavori sostituzione porte istituto 'D'Aosta' all'Aquila

La Provincia dell'Aquila ha affidato i lavori di sostituzione delle porte dell'Istituto tecnico industriale statale (Itis) 'Amedeo d'Aosta' del capoluogo abruzzese, per un importo complessivo di 110 mila euro, alla ditta Colle Sciarrocco II, con sede a Scoppito (L'Aquila).

A seguito di un sopralluogo effettuato dal personale tecnico della Provincia il 5 settembre scorso, richiesto in precedenza dalla dirigente scolastica dell'Istituto, i tecnici hanno evidenziato l'urgenza di intervenire su alcune porte interne, ormai obsolete e in alcuni casi danneggiate. In particolare, sono previsti lavori di sostituzione per le porte interne dei lotti I e III, che risalgono all'epoca della costruzione della scuola e risultano di fatto inadeguate in termini di sicurezza secondo la normativa vigente. Nel lotto II, al primo piano, saranno inoltre sostituite le porte "Rei" delle aule 107 e 108, in quanto "non più idonee a seguito della rifunzionalizzazione degli spazi", come rilevato dai tecnici dell'Ente provinciale.

"L'intervento rientra in un più ampio processo di valorizzazione del patrimonio scolastico dell'Ente, finalizzato a garantire non solo ambienti di apprendimento sicuri, ma anche funzionali e conformi alle attuali normative - ha dichiarato il consigliere provinciale Gabriella Sette, che detiene la delega all'Edilizia scolastica - La tutela e la riqualificazione degli edifici scolastici sono da sempre tra gli obiettivi primari di questa amministrazione e del presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso".

Il consigliere Sette infine ringrazia l'intero settore Edilizia scolastica e pubblica della Provincia, diretto dall'ingegnere Alessia Fagnani, e la dirigente scolastica, Maria Chiara Marola, "per la proficua collaborazione e il costante impegno a favore del benessere degli studenti".



