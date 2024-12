Abio inaugura all'Aquila opera in omaggio al piccolo Tommaso

Una scultura dedicata al piccolo Tommaso D'Agostino, tragicamente investito nel maggio 2022 all'interno del cortile della scuola dell'infanzia di Pile 'Primo Maggio' all'Aquila, è stata inaugurata all'interno del Pronto soccorso pediatrico dell'Ospedale San Salvatore.

L'opera commemorativa è stata donata dall'artista Licia Galizia in collaborazione con l'Associazione per il bambino in ospedale (Abio) del capoluogo.

'A Tommaso' è il titolo dell'opera e nel contempo una dedica.

L'artista, nell'ideare la scultura, ha pensato subito ad un angelo, l'installazione presenta due grandi ali, leggermente asimmetriche, con le punte piumate e spettinate, che nell'immaginario dell'artista raffigurano Tommaso come un piccolo pulcino candido, volato via in un modo così tragico.

I materiali utilizzati sono stati lasciati al naturale, l'unica nota di colore è data da una tenue luce azzurra che illumina la 'T' di Tommaso posta al centro tra le due ali, il resto è bianco, leggero, puro. L'opera luminosa è stata realizzata dall'artista visiva Licia Galizia e collocata all'interno del Pronto soccorso pediatrico.

"L'associazione Abio L'Aquila - si legge in una nota - ringrazia l'artista Licia Galizia per la sua umanità e disponibilità, il professor Ferdinando Romano, direttore generale dell'Asl 1 Abruzzo, la direzione strategica, il professor Vincenzo Salpietro Damiano, primario del reparto di Pediatria, la caposala Lorella Scimia, la dottoressa Giovanna Micolucci, direttore Uoc direzione sanitaria di Presidio, la dottoressa Sandra Di Fabio, direttore Dipartimento materno infantile e primario Neonatologia e tutto il personale sanitario per la collaborazione e partecipazione.



