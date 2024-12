Futsal donne, Vllaznia vince il trofeo internazionale Csi

La squadra albanese Kff Vllaznia ha vinto il trofeo internazionale di calcio a 5 femminile al termine di una due giorni che ha avuto luogo al palazzetto dello Sport Papa Giovanni XXIII di Paganica (L'Aquila). La formazione albanese si è imposta 7-3 contro la rappresentativa svizzera del Lion Futsal Club. Terzo e quarto posto Riga Fc Women (Lettonia) e Dsk Chornomorets Odessa (Ucraina).

"È tanta la soddisfazione al termine di questi due giorni di sport ed unione - afferma Luca Tarquini, presidente del Csi L'Aquila - siamo fieri della riuscita della manifestazione, un momento dedicato al calcio femminile e all'inclusione. Ospitare un evento internazionale di tale portata da lustro al territorio abruzzese, con lo sport come veicolo di sani valori".

"E' doveroso ringraziare chi ha creduto in questo progetto - aggiunge Tarquini - partendo dagli esponenti della Regione Abruzzo e del Comune dell'Aquila: grande è stato il supporto dell'assessore comunale allo sport Vito Colonna, come anche quello dell'assessore regionale allo sport Mario Quaglieri, che hanno seguito passo passo la manifestazione". La manifestazione ha avuto il sostegno del Comitato di 'L'Aquila cresce con lo sport' presieduto da Francesco Bizzarri.

Un bilancio quindi positivo per questo Trofeo che ha visto la partecipazione di quattro compagini di rilievo, con calciatrici e staff di livello che si sono messi in gioco dando spettacolo e, soprattutto, portando in campo quei valori di rispetto, coesione ed unione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA