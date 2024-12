Atletica Abruzzo L'Aquila premia i suoi top runner

Sport, goliardia ma anche musica nella cena di Natale dell'Asd Atletica Abruzzo L'Aquila che quest'anno ha registrato una partecipazione record di oltre 100 persone.

Un'occasione per un riconoscimento agli atleti che hanno avuto i migliori piazzamenti nel circuito 'Corri il contado', ma anche per tracciare il bilancio dell'attività svolta, davanti ai protagonisti dei vari eventi podistici dell'Abruzzo e non solo.

Questi i vincitori della classifica elaborata tra le varie prove di 'Corri il contado', un calendario di prove che hanno avuto luogo in vari comuni dell'Aquilano: Uomini, primo Carlo Silvagni, secondo Marco Pezzopane, terzo Gabriele Cerasoli, quarto Edoardo Carrozzi, quinto Giampiero Tartaglia. Donne, prima Francesca Pesce, seconda Laura Ciambotti, terza Maria Elena Camorchia, quarta Chiara Benedetti, quinta Tatiana Bologna.

Una serata che ha celebrato anche le attività giovanili che il prossimo anno confluiranno in una nuova realtà spin off conosciuta come 'Academy' coordinata da Marzio Iacobucci.

In virtù dei diversi titoli regionali conquistati sono stati premiati Massimo Sfarra, Luca Pace, Massimo Iacobucci e Federico Iuliano. Il presidente Valter Paro, affiancato dalla vicepresidente Annalisa Taballione, ha tracciato un bilancio dell'attività annuale, a partire dalla Staffetta 4ž3 al parco del Castello.

Un anno che ha visto a maggio anche un nuovo impegno verso la Run4Hope, la staffetta benefica, partita dall'Aquila in contemporanea con gli altri capoluoghi di regione.

Sempre nella primavera di quest'anno c'è stata la Stracittadina (Memorial Gaetano Rosa), con partenza e arrivo a Collemaggio, per un percorso tra le vie del centro storico.

Poi, a inizio autunno, la Light Run, la corsa nella notte di Halloween. La serata, in vista del Natale, è stata animata dalla playlist sapientemente selezionata da Fabrizio Strinella.





