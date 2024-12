Alba Parietti, 'minacce e insulti, ho denunciato il mio hater'

Ha denunciato il suo hater (un 55enne di Chieti) e ora promette che farà così con tutti gli odiatori.

A raccontare la sua storia di minacce, paura e insulti ma anche grande coraggio e determinazione in un'intervista al Corriere della Sera è Alba Parietti che sottolinea: "Lo vedrò per la prima volta in tribunale, ancora non so chi sia e che faccia abbia".

"Tra i numerosi hater social - spiega al quotidiano - ce n'era uno che scriveva frasi molto gravi, insulti violenti, sessisti, umilianti. La cosa tremenda è che una delle sue offese l'ha scritta sotto un mio post nel quale ricordavo un ragazzo morto in un incidente. In questo contesto di dolore, lui vomitava nefandezze". Del tipo "il Macellaio ti aspetta grandissima tr..." riferendosi probabilmente al titolo del suo film o ancora "Sparati tr.. col tumore". La cosa che ha spaventato Parietti è stata anche il fatto che "ha pure mentito nel suo account dicendo che viveva vicino a me". E ammette: "'L'idea che vivesse vicino a me mi ha turbato. A questo punto, invece che ignorare, ho denunciato. Non è giusto passare sopra. Così si accredita un linguaggio terrificante". Alba Parietti spiega al Corsera che ha si è mossa anche per dare un messaggio: "Parliamo sempre di bullismo da parte dei ragazzi che guardano noi adulti. Li facciamo vivere nell'immondizia dei social e non possiamo far loro pensare che si possa deliberatamente insultare qualcuno".





