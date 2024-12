Intossicata da monossido carbonio, cure in camera iperbarica

Intossicazione da monossido di carbonio e trasferimento dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pescara alla Camera Iperbarica di Larino (Campobasso). È quanto accaduto a una 27enne abruzzese sottoposta a una seduta urgente nella sede molisana. Ieri il primo trattamento, oggi e domani gli altri. "Abbiamo subito preso in carico la giovane donna - ha spiegato la direttrice del Centro iperbarico, Adele Molinaro - e il personale tecnico e infermieristico si è reso disponibile alle sedute nel fine settimana. La ragazza è ricoverata in uno dei 5 posti letto a disposizione nel reparto di riabilitazione.

È fuori pericolo e la terapia procede nel migliore dei modi". La camera iperbarica di Larino, riattivata di recente dopo essere rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ha visto nell'ultimo periodo un'intensificazione dell'attività: si contano fino a 4 sedute al giorno. Vengono presi in carico - fa sapere l'Azienda sanitaria regionale molisana (Asrem) - casi di lesioni cutanee complesse, come ulcere vascolari e diabetiche, e vengono affrontate patologie di pertinenza sia ortopedica sia della branca otorinolaringoiatrica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA