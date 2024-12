Uto Ughi e Bruno Canino tornano in concerto all'Aquila

Uto Ughi e Bruno Canino tornano all'Aquila per un concerto insieme. Un appuntamento straordinario promosso dall'assessorato alla Cultura della Regione Abruzzo in collaborazione con la Società Aquilana dei Concerti 'Bonaventura Barattelli'. Il concerto è in programma lunedì 16 dicembre alle 18 nella chiesa di San Silvestro. In questa speciale occasione, il violinista Uto Ughi e il pianista Bruno Canino eseguiranno un programma che attraversa stili ed epoche differenti.

Si inizia con la Ciaccona in sol minore di uno dei più autorevoli compositori per violino del sei-settecento italiano: Tomaso Antonio Vitali. Si prosegue con uno dei cavalli di battaglia di Ughi e Canino, la celebre Sonata in la maggiore op.

47 'Kreutzer' di Beethoven. Si entra poi nelle sonorità calde e coinvolgenti con i Quattro pezzi romantici per violino e pianoforte, op. 75 di Antonín Dvorak, per concludere con un altro capolavoro del repertorio violinistico: 'Introduzione e rondò capriccioso', opera che Camille Saint-Saëns nel 1863 scrisse per il più grande virtuoso dell'epoca, Pablo de Sarasate.

Il maestro Ughi, con la città dell'Aquila e con la Società dei Concerti Barattelli, ha un rapporto speciale. Già membro del consiglio dei musicisti dell'Ente, è stato ospite in tantissime occasioni con concerti memorabili come lo scambio culturale del 1974 fra l'Italia e l'Olanda esibendosi con l'Orchestra Filarmonica di Amsterdam, l'inaugurazione dell'Auditorium Florio della Guardia di Finanza con l'Orchestra da Camera di Santa Cecilia il 3 luglio del 1994, i concerti conclusivi delle stagioni n. 50, 60 e 70 della Barattelli.

Ha pubblicamente dichiarato in più occasioni la vicinanza al popolo aquilano dopo i tragici eventi del 2009, dedicando l'intero Festival "Ughi per Roma" di quell'anno ad una raccolta fondi per il Conservatorio. Entrambi i musicisti sono legati da un profondo affetto verso la città dell'Aquila che li ha sempre accolti con calore e riconoscenza. L'ultima loro esibizione insieme a L'Aquila risale al 17 aprile 2016.



