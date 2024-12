Teramo ospiterà i Campionati Italiani di Astronomia

Nel mese di maggio la città di Teramo ospiterà la 23/a edizione dei Campionati Italiani di Astronomia, un appuntamento di grande rilevanza per il panorama scientifico-educativo italiano.

L'iniziativa è promossa dal ministero dell'Istruzione e del merito e organizzati dalla Società Astronomica Italiana e dall'Istituto Nazionale di Astrofisica.

Dopo un rigoroso percorso di selezione articolato in più fasi, che inizierà questo mese, la finale nazionale si terrà dal 6 al 9 maggio 2025 all Liceo scientifico statale Einstein di Teramo, che diventerà per alcuni giorni il centro dell'astronomia studentesca italiana.

L'appuntamento coinvolge studenti delle scuole italiane, suddivisi in quattro categorie (Junior 1, Junior 2, Senior e Master) in base all'età e all'anno di frequenza. Dopo la preselezione, che si svolgerà il 18 dicembre, e la gara interregionale, prevista per il 26 e 27 febbraio 2025, i finalisti - i cui nomi saranno resi noti entro l'18 marzo 2025 - potranno raggiungere Teramo per contendersi il titolo nazionale.

La scelta del liceo teramano come sede della finale nazionale sottolinea l'importanza della città abruzzese nel panorama educativo e culturale italiano. Teramo è la sede più antica dell'Inaf - Osservatorio astronomico d'Abruzzo, dal 2017 composto da due sedi distintive - la storica Specola di Collurania a Teramo e l'altopiano di Campo Imperatore sul Gran Sasso a 2.200 metri di altitudine. L'Osservatorio astronomico d'Abruzzo rappresenta un ponte tra passato e futuro, che unisce tradizione e innovazione in un contesto internazionale. Oltre a essere una delle sedi organizzatrici dei Campionati di Astronomia, l'Inaf d'Abruzzo è anche sede interregionale per Abruzzo, Molise, Marche e Umbria.

Durante le fasi finali, i partecipanti affronteranno prove impegnative, dimostrando le proprie conoscenze e abilità in astronomia. Oltre alla competizione, i giovani avranno l'opportunità di vivere un'esperienza formativa indimenticabile, tra momenti di confronto, approfondimenti scientifici e attività sociali.



