Ladri nella notte in municipio Pratola, svuotate casseforti

Assalto nella notte al Comune di Pratola Peligna dove i ladri hanno devastato gli uffici, portando via il contenuto di tre casseforti. Dalla prima ricostruzione è emerso che sono stati danneggiati l'ufficio dei vigili urbani, l'economato e quello dell'anagrafe da dove i ladri hanno prelevato anche i soldi versati per le carte di identità.

Ingenti i danni perpetrati nel municipio della cittadina peligna con porte scardinate e uffici devastati. I danni, ancora incalcolabili, sono ingenti, secondo il sindaco, Antonella Di Nino, che ha disposto la chiusura del Comune fino alla giornata di lunedì.

"Inutile nascondere la profonda tristezza e rabbia per un gesto così vile. La casa comunale è la casa del popolo e la sua violazione colpisce tutta la comunità"- commenta la Di Nino. Nel corso del blitz, i ladri hanno portato via anche l'hard disk dalla sala registrazioni e manomesso il sistema d'allarme. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.



