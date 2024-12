A Popoli Terme nuova caserma per la Guardia di Finanza

"Questo nuovo presidio è un segno tangibile dell'impegno dello Stato nella tutela della legalità e nella promozione della sicurezza e del benessere della collettività". Con queste parole Germano Caramignoli, comandante regionale Abruzzo e generale di brigata ha inaugurato questa mattina la nuova caserma della guardia di finanza di Popoli Terme, alla presenza del prefetto di Pescara, Flavio Ferdani, del sindaco della cittadina, Dino Santoro e del vescovo della diocesi di Sulmona-Valva, mons. Michele Fusco.

La nuova caserma è stata intitolata al maresciallo maggiore Giuseppe Cirilli, decorato con la medaglia di bronzo al valor militare per il suo eroico comportamento durante la seconda guerra mondiale.

In particolare, Cirilli "si distinse sul fronte greco, dove intervenne di propria iniziativa in un conflitto in corso, sconfiggendo la resistenza nemica e favorendo l'azione vittoriosa della propria compagnia" come ha ricordato il generale. "Abbiamo lavorato per ridare nuova vita a questo edificio affinché le fiamme gialle avessero una sede funzionale e idonea"- afferma il sindaco Santoro, ricordando che l'intera operazione ha avuto un costo di 800 mila euro.



