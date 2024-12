Stellantis, ad Atessa cassa integrazione dal 7 al 19 gennaio

La direzione dello stabilimento Stellantis di Atessa ha comunicato il ricorso ad un nuovo periodo di cassa integrazione ordinaria dal 7 al 19 gennaio 2025 compreso per un numero massimo fino a 1.500 dipendenti del plant. Lo ha reso noto la stessa direzione al comitato esecutivo di Fim-Uilm-Fismic-Uglm-Aqcf, dopo avere illustrato l'attuale situazione di mercato.

L'azienda ha inoltre comunicato al comitato esecutivo un turno di recupero, il 15 dicembre sul turno C, per la giornata non lavorata del 3 luglio 2024. I dipendenti sono già in cassa integrazione fino al 22 dicembre, ultimo giorno che precede la chiusura collettiva per le ferie natalizie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA