Settimana bianca del design della moda invernale a Roccaraso

La fusione tra eleganza, tradizione e territorio: dal 18 al 22 dicembre Roccaraso ospiterà la 9/a edizione della Fashion Week, trasformandosi in una passerella a cielo aperto: protagonista tra gli altri, sarà la spettacolare Transiberiana d'Italia, che venerdì 20 dicembre in un viaggio suggestivo da Sulmona a Roccaraso attraverso la storica ferrovia dei Parchi accompagnerà la testimonial 'Dea della Neve' 2023 Stefania Cernila, simbolo di eleganza e fascino invernale.

Patrocinato dal Comune di Roccaraso e dalla Cciaa Gran Sasso d'Italia, con la collaborazione dell'istituto alberghiero 'De Panfilis' e l'agenzia Pallenium Tourism, l'evento coinvolge sponsor privati, imprese e istituzioni, in un progetto che punta a valorizzare l'intero comprensorio dell'Alto Sangro.

Il programma prevede, il 19 dicembre, il contest culinario 'Un Piatto di Design', che vedrà giovani chef cimentarsi con vini e formaggi tipici abruzzesi. Venerdì 20 dicembre nella sala comunale di Roccaraso, spazio al dibattito con il meeting 'La Transizione Digitale e il Fast Fashion', con l'imprenditrice Cinzia Di Gesualdo, e alla cerimonia di premiazione del Premio Nazionale Fiocco di Neve - Città di Roccaraso 2024, che riconoscerà eccellenze come Mario Pelino del confettificio Pelino di Sulmona, la giornalista Sonia Paglia e il maresciallo Lorenzo Gagliardi del Soccorso Alpino della guardia di finanza di Roccaraso. Non mancheranno sabato 21 dicembre e domenica 22 dicembre spettacoli e sfilate sulla neve, shooting fotografici, escursioni e un suggestivo mercatino di Natale.



