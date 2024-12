Marelli Sulmona, sciopero di 8 ore il 20 dicembre

Incroceranno le braccia per otto ore, il prossimo 20 dicembre, i 460 dipendenti della Marelli di Sulmona, in concomitanza con il consiglio comunale straordinario che si terrà nella sala consiliare del Comune ovidiano. E' quanto è venuto fuori al termine delle assemblee che le organizzazioni sindacali hanno tenuto oggi con i lavoratori dello stabilimento.

Una delegazione sarà presente anche durante il consiglio comunale straordinario voluto dal sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero, all'indomani dell'incontro con i sindacati. Intanto la Regione Abruzzo ha incontrato i responsabili dello stabilimento.

"Un confronto per un momento di condivisione che ci ha permesso di parlare dei volumi di produzione della Marelli, anche in relazione a Stellantis, delle prospettive dello stabilimento di Sulmona e delle ripercussioni per l'economia complessiva regionale", ha spiegato l'assessore regionale alle attività produttive, Tiziana Magnacca. Un incontro formale con i dirigenti che ha permesso di mettere a fuoco alcune problematiche stringenti e attuali" continua Magnacca che annuncia la decisione di convocare in assessorato a Pescara il prossimo 18 dicembre sia l'azienda delle pulizie che i sindacati di categoria, questi ultimi preoccupati per la situazione dei lavoratori della Marelli di Sulmona alle prese con un contratto di solidarietà in scadenza ad agosto 2025, salvo proroga fino al 2026.



