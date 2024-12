Al via il Piccolo Festival 'La scuola allo schermo'

Con l'obiettivo di incentivare una educazione al linguaggio filmico in contesti scolastici reali, partirà dal comune di Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, la prima edizione nazionale del Piccolo festival 'La scuola allo schermo'.

Il primo appuntamento è in programma sabato 14 dicembre alle 15.30. L'iniziativa, organizzata ogni anno da Indire in forma itinerante, approderà in una diversa località delle aree interne e periferiche del Paese. La proposta fa parte di un progetto intrapreso nel 2020, con lo scopo di promuovere le fonti audiovisive nella didattica, un viaggio analogico-sentimentale tra cinema ed educazione.

Ad aprire la rassegna di proiezioni sarà il corto realizzato dall'Istituto Omnicomprensivo Primo Levi di Sant'Egidio alla Vibrata. Nel corso del festival verranno proiettati i cortometraggi realizzati dagli studenti delle 'Piccole Scuole' su tematiche che spaziano dall'innovazione dei metodi didattici all'importanza della scuola come fulcro del tessuto sociale e culturale.

Ogni film sarà presentato all'interno di una sessione chiamata 'Le Storie Dietro le Immagini', in cui gli studenti avranno l'opportunità di raccontare non solo il contenuto del loro film, ma anche il percorso che ha portato alla sua realizzazione: le difficoltà incontrate, le scelte artistiche e le emozioni provate durante il processo creativo. Non si tratterà, quindi, di una semplice proiezione in sala, ma verrà dato spazio a momenti di interazione tra i piccoli registi, i membri della giuria e il pubblico, utilizzando il film come strumento di comunicazione diretta.

Alla fine del festival non verrà selezionato un singolo vincitore, ma verrà assegnato un premio a tutte le opere presentate con il 'Premio Condividi la bellezza' come riconoscimento dell'impegno e della creatività di tutti i partecipanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA