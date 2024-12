Sanità: Molise, solo in tre per 7 posti nei reparti di Pediatria

Al concorso per titoli ed esami indetto dall'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) per l'assunzione a tempo indeterminato di sette medici specializzati in Pediatria, su 15 candidati ammessi a partecipare alla procedura concorsuale sono risultati presenti solo tre, tutti specializzandi. Al termine delle prove di esame la commissione, in assenza di candidati in possesso della specializzazione, ha formulato la relativa graduatoria.

Per i tre specializzandi l'Asrem ha formalizzato il contratto di assunzione a tempo determinato che verrà trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito del conseguimento della specializzazione.



