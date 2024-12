Musei, un vademecum per affrontare il cambiamento

Sabato prossimo 14 dicembre alle 11 la Fondazione Genti d'Abruzzo Onlus presenterà a Pescara il volume "Museologia del presente. Musei sostenibili e inclusivi si diventa" (Pacini Editore), scritto dal museologo Maurizio Vanni insieme al presidente di Icom Italia, Michele Lanzinger, e al Direttore Cultura di Milano, Domenico Piraina, per aiutare i musei a vincere le sfide del cambiamento L'appuntamento, in collaborazione con i Musei Archeologici Nazionali di Chieti, Direzione Regionale Musei Nazionali Abruzzo, si svolgerà al Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara.

Si parlerà di come cambiare attraverso una rinnovata gestione, più assimilabile a quella di un'impresa che di un'istituzione museale come viene tradizionalmente intesa.

La direttrice della Fondazione Genti d'Abruzzo Onlus, Letizia Lizza, introdurrà i lavori, seguiranno gli interventi di Maurizio Vanni e del Direttore Musei Archeologici Nazionali di Chieti, Direzione Regionale Musei Nazionali Abruzzo, Massimo Sericola. Modererà l'incontro Ermanno De Pompeis, conservatore Museo delle Genti d'Abruzzo.

Il volume si presenta come un vademecum per invitare i musei ad aprirsi alla collettività, affinché sappiano elaborare programmi che pongano la relazione con le comunità al centro della loro azione. Una sfida che passa da una gestione simile a quella delle imprese, elaborando piani economici, bilanci di missione, strategie di marketing, profilazione e fidelizzazione del pubblico, percorsi inclusivi e progetti di fundraising.

"Senza una solida progettualità che ne garantistica anzitutto la sostenibilità economica il museo non può adempiere alle proprie mission e non può raggiungere obiettivi misurabili - spiega Vanni - La creazione di valore non significa far prevalere gli aspetti manageriali rispetto a quelli storico-artistici, ma prendere coscienza che un piano economico è qualcosa di più di un elenco di costi e ricavi, ovvero uno strumento strategico di misurazione e verifica per rendere ancora più appropriate le offerte culturali su misura e migliorare gli impatti sul territorio".

Maurizio Vanni, museologo, critico e storico dell'arte, specialista in sostenibilità, valorizzazione e gestione museale.

È docente di Museologia all'Università di Pisa. Ha al suo attivo 3 direzioni museali, 400 mostre e 700 pubblicazioni.

Michele Lanzinger, geologo e Dottore di Ricerca in Scienze Antropologiche, è stato direttore del Museo delle Scienze di Trento dal 1992 al 2024. Attualmente è presidente di ICOM Italia, la principale organizzazione non governativa che rappresenta i musei e i suoi professionisti.

Domenico Piraina è direttore Cultura del Comune di Milano e Direttore di Palazzo Reale. Ha diretto e organizzato oltre 1500 mostre.



