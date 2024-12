Grande attesa in casa Pescara Calcio per la gara di campionato di serie C di sabato a Campobasso; match che torna dopo oltre trent'anni. Infatti è già sold out il settore ospiti dell'Avicor Molinari Stadium di Campobasso. Biglietti (650) polverizzati in poche ore.

Ora i tagliandi possono essere acquistati per gli altri settori dello stadio ad eccezione della curva locale solo se si è residenti in Abruzzo, ma non nella provincia di Pescara.





