Al Castello Svevo di Termoli due mostre dedicate a Jacovitti

I fumetti originari di Benito Jacovitti in esposizione al Castello Svevo di Termoli in due mostre contemporanee dal titolo "Jac Art Evolution 2". Si tratta di due allestimenti in uno: il primo è dedicato al materiale originale jacovittiano esposto con il fumettista di Roma Alessandro Franco, in arte Nero Zampa, e la partecipazione straordinaria di Agostino Senese; il secondo è un omaggio ai grandi Maestri molisani e artisti locali e vi sono esposti i lavori di Benito Jacovitti, Achille Pace, Toni Vaccaro nonché di Edoardo Siravo, Silvia Siravo, Margherita Serra, Helena Manzan, Giuliano Cotellessa, Anna Luciani, Adolfo Stinziani, Danilo Susi, Nicola Cappella, Mariachiara Bucchicchio, Annalisa Casacanditella, Alessandro Franco, Antonietta Aida Caruso, Mario Mariano, Domenico La Porta, Giuseppe La Porta, Michele D'aloisio, Emily Pizzi, Michele Mastrosimone. Partecipano i fratellini Margiotta (l - Bros), due bambini aquilani considerati i più piccoli artisti contemporanei d'Italia. La mostra è aperta dallo scorso fine settimana.



