Ferrovia dei Parchi, 17 mila sui treni di Natale

Crescono i numeri della Ferrovia dei Parchi che chiude l'anno con i treni di Natale. In 17 mila si sono prenotati per salire sullo storico convoglio e godere dei panorami innevati, per conoscere peculiarità e tradizioni del Centro Abruzzo con i borghi incontaminati e più belli d'Italia. Lo scorso anno erano saliti in 12 mila sulla Ferrovia dei Parchi.

Sono 20 le partenze programmate, tutte dalla stazione di Sulmona, per raggiungere le località di Cansano Ocriticum, Campo di Giove, Roccaraso e Castel di Sangro. Un pacchetto di viaggi organizzati dall'agenzia viaggi Pallenium Tourism in collaborazione con la Fondazione FS Italiane.

"Siamo molto soddisfatti per come si sta prospettando la stagione, che sembra confermare un andamento positivo. In particolare, registriamo con piacere l'influenza positiva dei flussi turistici legati ai treni storici, che rappresentano un'importante attrattiva per il nostro territorio"- commenta Mariadora Santacroce, Vice Presidente della Dmc Terre d'Amore in Abruzzo.



