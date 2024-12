Al Marrucino da gennaio la rassegna di 'Teatro Amatoriale'

Sarà la Compagnia "Lu Passatempe" di Penne con la commedia intitolata "Na vote… là all'Americhe" di Enzo D'Angelo e Silvana Taralli con la regia di Valeria Almonti e Chiara Dell'Arena, ad aprire il 10 gennaio 2025 al teatro Marrucino di Chieti la rassegna di "Teatro Amatoriale" che prevede dieci spettacoli in cartellone. Il 24 gennaio sarà di scena la Compagnia "Amici dell'arte" di Lucera con la commedia "L'usuraio (U vusurare)" di Germano Benincaso. La Compagnia "Li nipute di Tatone" di Chieti con la commedia "Ti paghe dumane", scritta e diretta da Roberto Troiano, sarà di scena il 7 febbraio; la Compagnia della Lira di Casamassima con il musical "Che pasticcio Mrs. Peach", scritto e diretto dal giovane Alessandro Iacovelli, sarà protagonista il 21 febbraio; la Compagnia "Camomilla a colazione" di Visciano con lo spettacolo "Venerdì 17, due preti di troppo", di Antonio Grosso e diretta da Felice D'Onofrio, sarà di scena il 7 marzo; la storica Compagnia Atriana di Atri con la commedia "Curnute e mazziate", scritta e diretta da Giancarlo Verdecchia, il 21 marzo; la giovane Compagnia "Il cassetto nel sogno" di Pomezia con lo spettacolo "Uomini al 50%", scritta e diretta da Massimo Pettinari su testo di James Sherman, sarà di scena l'11 aprile; il 9 maggio la Compagnia "I giovani amici del teatro" di Pescara tornerà sul palco teatino con lo spettacolo "Borgo marino", scritto e diretto da Paolo Crisante; la Compagnia "La bottega del sorriso" di Castellalto con la commedia "Tutte chi na notte!", per la regia di Elisabetta Gianforte, sarà di scena il 16 maggio. A chiudere la Rassegna Amatoriale il 24 maggio, in concomitanza con la cerimonia di premiazione che vedrà l'assegnazione del Premio Marrucino nelle diverse categorie di gara, sarà la commedia fuori concorso "Ogge me spose… e dumane devorzie" della storica Compagnia "I Marrucini" di Chieti, scritta da Raffaele Caianiello, con la regia di Antonio Potere.

A concorrere per il Premio Marrucino saranno nove compagnie teatrali selezionate, originarie del territorio abruzzese e provenienti da Lazio, Puglia e Campania, che si contenderanno il premio nelle categorie di "Migliore spettacolo", "Migliore regia", "Migliore ricerca linguistica" dedicata alla memoria del poeta teatino Raffaele Fraticelli. "Migliore attore protagonista", "Migliore attrice protagonista", "Migliore attore non protagonista", "Migliore attrice non protagonista", "Migliore attore caratterista", "Migliore attrice caratterista" e infine "Migliore attore giovane emergente", che saranno assegnati sulla base della valutazione di una giuria popolare e di una giuria tecnica.



