Coperta termica va a fuoco, muore 69enne nel teramano

È morto da solo in casa a causa di un incendio che non gli ha lasciato scampo. È accaduto intorno alle 6.30 di oggi a Morro d'Oro nel teramano. La vittima è Venicio Ianni, 69 anni. Le fiamme si sono sviluppate verosimilmente per il malfunzionamento di una coperta termica in una camera da letto dell'abitazione posta al piano terra, occupata dall'uomo rimasto bloccato all'interno dei locali. Una volta scattato l'allarme i vigili del fuoco si sono introdotti all'interno del bagno, dopo aver rotto il vetro della finestra, hanno raggiunto l'uomo riverso terra nei pressi dell'ingresso e lo hanno portato all'esterno dell'abitazione. Nel frattempo altri componenti della squadra hanno provveduto a spegnere le fiamme che si sono sviluppate in particolare nel locale camera da letto. Nonostante i tentativi compiuti dal personale sanitario del 118 di Teramo, giunto sul posto con un'ambulanza ed un'automedica, l'uomo è deceduto a causa dei fumi respirati.

L'incendio ha provocato il danneggiamento degli impianti e l'annerimento dei locali del piano terra. In conseguenza dei danni subiti, l'abitazione è stata resa temporaneamente inutilizzabile. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Notaresco per gli adempimenti di competenza.



