'Terreno', la mostra al MAXXI L'Aquila tra materia e memoria

E' stata presentata questa mattina a palazzo Ardinghelli, la nuova mostra del MAXXI L'Aquila 'Terreno - Tracce del disponibile quotidiano', allestimento a cura di Lisa Andreani. Un percorso espositivo multidisciplinare che, prendendo ispirazione dal "disponibile quotidiano" di Gianni Celati, mette in relazione materialità e memoria, avvicina tradizioni culturali e pratiche artistiche, documenti storici e pratiche quotidiane, generando nuovi e aperti immaginari collettivi.

Durante la conferenza stampa, la Consigliera reggente della Fondazione MAXXI, Emanuela Bruni, ha annunciato la gratuità del biglietto di ingresso al museo per gli aquilani per tutta la durata dell'esposizione (fino al 4 maggio). "Ospitiamo con grande piacere la nuova mostra - ha detto - che si propone come opportunità di riflessione e riscoperta della bellezza e dell'originalità di ciò che, pur apparendo ordinario, è espressione vivace dell'ingegno umano".

La stessa curatrice Andreani ha spiegato le ragioni alla base dell'allestimento. "Il disponibile quotidiano - ha sottolineato - la ricerca del non visto, del registro basso, di ciò che viene dato per scontato di Gianni Celati viene restituito in questo progetto da un orizzonte periferico, dalla densità minerale delle cose e della terra, da un senso di meraviglia che non per forza si racchiude in qualcosa di straordinario". Da qui si sviluppano narrazione e approccio artistico.

Presente all'inaugurazione il direttore artistico del MAXXI, Francesco Stocchi. "Con questa mostra - ha commentato - il museo si propone di valorizzare il passato, il presente e il futuro del territorio, offrendo uno spazio di sperimentazione in grado di potenziare i servizi culturali della città volta a indirizzare verso un approccio sempre più accessibile ai vari pubblici".

'Terreno - Tracce del disponibile quotidiano' ha ricevuto il patrocinio del Comune dell'Aquila rappresentato stamani dall'assessore al Turismo, Ersilia Lancia. La presentazione è stata affiancata da una doppia performance dal vivo di Ramona Ponzini, in collaborazione con il Conservatorio 'Alfredo Casella'.



