Si fingono funzionari di banca e truffano 65mila euro

Svuotano il conto di una donna, fingendosi prima funzionari di banca e poi appartenenti alle forze dell'ordine. e realizzando una truffa dal valore complessivo di circa 65mila euro.

La vittima, correntista di un istituto bancario aquilano, è stata contattata telefonicamente dai truffatori che le hanno fatto credere di aver disposto degli accrediti non dovuti su conti imprecisati.

Con questo espediente la donna è stata spinta a recarsi in banca e spostare tutte le somme residue su un conto "sicuro", indicato dai malfattori che dapprima si sono finti funzionari di banca e solo in seguito - utilizzando uno stratagemma e tramite deviazione di chiamata - appartenenti alle forze dell'ordine.

La donna ha eseguito l'operazione pensando che fosse a tutela dei propri risparmi. Accortasi dell'inganno dopo circa un'ora dall'operazione, la vittima ha allertato le forze dell'ordine.





