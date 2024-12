Nasce distretto del cibo 'Abruzzo Wine&Food'

Si chiama "Abruzzo Wine & Food, prodotti di qualità certificati" ed è "il nuovo distretto del cibo che si propone di valorizzare tramite il food l'intero comparto agroalimentare abruzzese". Così il vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente, ha presentato ufficialmente la nascita del distretto, riconosciuto con deliberazione di Giunta regionale n. 574 del 18 settembre 2023 e costituito formalmente lo scorso 31 ottobre. Il nuovo soggetto coinvolge oltre diecimila imprenditori agricoli e 34 Comuni aderenti all'Unione "Montagna Marsicana" anche se, sottolinea Imprudente, "la sua rappresentatività si estende a tutto il territorio regionale". Alla presentazione hanno partecipato i partner promotori dell'iniziativa: il presidente del Consorzio Tutela Patata del Fucino IGP Benedetto Caiola, il presidente del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo Alessandro Nicodemi, il consigliere dell'Associazione Marsicana Produttori Patate Massimiliano Marchione, il presidente dell'Associazione Consorzio Valorizzazione Produzioni Agricole Abruzzo Marcello Di Pasquale, il presidente dell'Unione dei Comuni Montagna Marsicana Settimio Santilli e il direttore Generale CISA Matteo Cavazza. "È il primo distretto del cibo - ha dichiarato Imprudente - ma rientra in una progettualità più ampia che accompagna la rivitalizzazione dei distretti agricoli di qualità. L'obiettivo è fare rete per promuovere la crescita e lo sviluppo sinergico delle aree rurali partendo proprio dalla promozione del territorio e dalla questione dell'inclusione sociale con due prodotti identitari e trainanti come vino e patate. Un connubio che tende a valorizzare le produzioni agricole abruzzesi in un sistema di condivisione delle progettualità che nasca dal basso". "La nascita del distretto, che opererà in sinergia con gli attori pubblici e privati e con le agenzie di sviluppo locale - ha spiegato Benedetto Caiola - si pone come nuovo strumento di coordinamento per le politiche di sviluppo locale e rurale del territorio. I soci potranno trovare nel consorzio un riferimento per la gestione dei piani di sviluppo, per la consulenza e la progettazione. Inoltre, la sinergia e la collaborazione con la Regione e con il MASAF permetterà ai costitutori e alle aziende agricole socie del Distretto di accedere a forme di finanziamento agevolato per investimenti strutturali e di promozione, in forma di contributo in conto capitale".



