Marelli Sulmona, sindacati 'congelare licenziamenti Sky Service'

Congelare i licenziamenti dei 24 operai della Sky Service, la ditta che si occupa del servizio di pulizie alla Magneti Marelli di Sulmona (L'Aquila): lo hanno chiesto, nel corso di un vertice in Prefettura all'Aquila questa mattina, il sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero, e le organizzazioni sindacali che hanno indetto lo stato di agitazione. Nei giorni scorsi i lavoratori hanno ricevuto le lettere di licenziamento per la scadenza del contratto, fissata al 31 dicembre prossimo. L'azienda ha indetto una nuova gara, ma non si hanno garanzie sulle clausole da riassorbire.

"Abbiamo chiesto un tavolo di concertazione con l'azienda per avere garanzie in tal senso. La ditta ha mostrato segnali di apertura per bloccare i licenziamenti, ma è necessario un passaggio istituzionale - afferma il sindaco Di Piero, secondo il quale - Si tratta di una vertenza importante, alla luce della crisi generale che sta investendo il settore automotive".





