Calcio: Pescara, domani testa-coda all'Adriatico

Occhio al Legnago Salus. In settimana Silvio Baldini e i suoi collaboratori hanno lavorato anche sulla testa dei giocatori per evitare cali di tensione. I veneti sono ultimi, ma il Pescara non può permettersi di sottovalutare nessun avversario. Domani all'Adriatico (ore 17.30), contro il fanalino di coda del torneo, conterà solo vincere.

Il tecnico pescarese alla vigilia fa il punto in casa biancazzurra: "La settimana è andata bene. Stiamo cercando di recuperare qualche piccolo intoppo come quelli di Dagasso e Meazzi, che sono disponibili, ma valuteremo poi se rischiarli.

Non sono al 100%, ma hanno recuperato al 90%. Che insidie può nascondere la gara contro il Legnago? Che noi siamo primi e loro ultimi. Dobbiamo fare attenzione. Adesso siamo primi e non posso parlare di mercato, altrimenti finirebbe la magia. Non sarò mai solo, posso essere abbandonato al mondo del calcio, ma non sarò mai solo, perché c'è un filo conduttore con la mia famiglia. Il direttore correttamente, prima di Gubbio, ha ribadito che sui giornali si leggono tanti nomi ma è contento della squadra.

Numericamente parlando mancano un terzino e di un centrocampista e di questo ne abbiamo parlato, ma non del centravanti.

Cerchiamo di essere felici di quello che siamo e apprezziamo la passione e la sinergia che stanno mettendo questi ragazzi.

Rimaniamo in questa bolla. La magia è bella perché non sai il perché". Saranno assenti gli infortunati Lonardi e Pellacani mentre torneranno dopo la squalifica Brosco e Plizzàri.



