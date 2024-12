Coesione e sviluppo: Marsilio, ok 86% misure Psc in Abruzzo

La Regione Abruzzo registra importanti risultati nell'attuazione del Programma Strategico della Coesione (PSC), con oltre l'86% degli interventi completati al 31 ottobre 2024. Questo dato sottolinea l'impegno costante nell'utilizzo efficace delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) volto a garantire una crescita equilibrata e sostenibile sul territorio. A cristallizzare lo stato dell'arte alla presenza dei rappresentanti del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri competenti e del partenariato economico, sociale e istituzionale abruzzese, è stata l'Autorità responsabile del Psc Abruzzo Emanuela Murri nel corso del Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione 2000-2020, che si è svolto nei giorni scorsi all'Aquila a Palazzato Silone.

Il piano ha una dotazione complessiva di 2 miliardi 24 milioni di euro, ripartiti tra una sezione ordinaria per 1.859,70 milioni di euro e una sezione speciale per 164,74 milioni di euro. "Si tratta di un appuntamento importante - ha commentato Emanuela Murri - in quanto si esamina l'avanzamento della spesa, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate e superate con il supporto delle istituzioni governative che sempre ci accompagnano in questo lavoro di cerniera con il territorio. Nell'ultimo anno, la Regione Abruzzo ha accelerato l'esecuzione dei progetti, portando il numero di interventi conclusi da circa il 73% nel 2023 all'86 %. Questo risultato è il frutto di una pianificazione rigorosa e della collaborazione tra le istituzioni locali e le comunità coinvolte".

"Questi risultati - ha detto il presidente della Regione, Marco Marsilio - testimoniano l'impegno della Regione Abruzzo nel garantire l'uso ottimale delle risorse disponibili per rispondere alle esigenze della cittadinanza e promuovere uno sviluppo inclusivo. Con l'obiettivo di raggiungere il 100% degli interventi completati nei prossimi mesi, proseguiremo con azioni mirate per ottimizzare l'efficienza e l'efficacia del PSC, garantendo al contempo trasparenza e coinvolgimento attivo di tutti gli attori interessati. In tal senso abbiamo fatto sforzi significativi, destinando 2 milioni di euro alla crescita della capacitazione amministrativa. Attraverso Hub delle Competenze abbiamo trasferito gli strumenti necessari a migliorare la capacità progettuali e le squadre dei tecnici nei territori per accelerare la spesa degli interventi rimasti incagliati.

L'innovazione di metodo è una palestra che abbiamo attivato proprio per attuare al meglio gli interventi della programmazione 2021-2027. Non a caso l'Unione Europea ha premiato l'Abruzzo come Innovation Valley, riconoscendo al nostro territorio e a questa amministrazione la capacità di guidare i processi certificando il grado di affidabilità che la Commissione dà alle capacità economiche dell'Abruzzo". "Mi complimento per lo stato di attuazione del programma- ha dichiarato il sottosegretario della Giunta regionale con funzione alla programmazione Daniele D'Amario - E' evidente che l'invito dal punto di vista politico è quello di chiudere e stringere i tempi per la completa attuazione in vista della nuova programmazione del ciclo 2021-2027 che destina all'Abruzzo 1 miliardo e 200 milioni di euro per progetti strategici.

L'auspicio è quello di prolungare lo sforzo anche nel 2025 in modo da partire con il piede giusto per il nuovo ciclo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA