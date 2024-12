Ater Lanciano: Bucci, la nostra priorità sono le manutenzioni

"Attualmente sono oltre 2.150 gli immobili di cui si occupa l'Ater di Lanciano e da questi numeri si può già capire quale sia la portata del lavoro da svolgere.

Nei prossimi giorni, come CdA capiremo anche quali sono le risorse a disposizione e procederemo con un programma di lavoro condiviso così da iniziare nel migliore dei modi un nuovo corso di programmazione. Auguro un grande in bocca al lupo ai miei colleghi che mi accompagneranno in questo nuovo ruolo". Così il neopresidente dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (Ater) di Lanciano (Chieti), Maurizio Bucci, commercialista in quota Lega, insediatosi nei giorni scorsi alla guida dell'ente insieme al Cda, costituto dai componenti Maria Franca D'Agostino e Angelo Taraborrelli. "Si è insediato ufficialmente il Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Lanciano che mi onoro di rappresentare in qualità di presidente - ha continuato Bucci - Per me sarà una nuova sfida professionale sicuramente interessante. Quello dell'edilizia popolare è un settore molto sentito, riguardando una parte di cittadini che ha meno possibilità di avere una propria casa e che, quindi, va seguito. Nel lavoro che andrò a svolgere nei prossimi mesi confido nella collaborazione di tutti. L'impegno mio e degli altri componenti del Cda sarà da subito quello di cercare di risolvere le tante problematiche che ci sono, legate soprattutto alle manutenzioni. Ma particolare attenzione sarà rivolta anche alla realizzazione dell'edilizia residenziale pubblica, di cui c'è tanto bisogno".



