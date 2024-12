Marsilio incontra Foti per discutere dossier strategici Abruzzo

Questa mattina il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato a Roma, nella sede di Largo Chigi, il nuovo ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR, Tommaso Foti. L'incontro istituzionale è stato l'occasione per augurare buon lavoro al neo ministro e per riprendere i principali dossier riguardanti la Regione Abruzzo, già avviati con l'ex ministro Fitto.

"È stato un incontro utile e costruttivo per riprendere immediatamente la road map degli interventi prioritari per la nostra regione - ha dichiarato Marsilio al termine della riunione - Il ministro Foti ha garantito massima disponibilità e sostegno per portare avanti le questioni più urgenti". Tra i temi discussi, particolare attenzione è stata dedicata ai progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e alle politiche di coesione, fondamentali per lo sviluppo del territorio abruzzese



