Ecco 'Terreno', il nuovo allestimento del MAXXI L'Aquila

Verrà presentato alla stampa sabato prossimo, 7 dicembre, il nuovo allestimento del MAXXI L'Aquila a palazzo Ardinghelli dal titolo 'Terreno - Tracce del disponibile quotidiano' a cura di Lisa Andreani. Un percorso espositivo multidisciplinare che mette in relazione materialità e memoria, avvicina tradizioni culturali e pratiche artistiche, documenti storici e pratiche quotidiane, generando nuovi e aperti immaginari collettivi. Ispirandosi al "disponibile quotidiano" di Gianni Celati, la mostra conduce il visitatore in un percorso dedicato al "non visto": scene, paesaggi e gesti del mondo quotidiano che spesso passano inosservati e vengono riscoperti, cogliendone il valore e rivelando nuovi e possibili significati.

Alla presentazione, prevista alle 11.30, interverranno Emanuela Bruni, consigliera reggente Fondazione MAXXI, con il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, il direttore artistico MAXXI, Francesco Stocchi, oltre alla stessa curatrice.

Alle 12 e alle 17, nella sala della Voliera di palazzo Ardinghelli, performance dal vivo di Ramona Ponzini, in collaborazione con il Conservatorio 'Alfredo Casella'. L'artista ha realizzato delle partiture grafiche a partire dai dati di accompagnamento delle analisi relative ai pozzi esplorativi, condotte dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile - Architettura e Ambientale dell'Università dell'Aquila, sulla base dei quali ha creato l'opera. Nel caso della performance, a ogni esecutore è stata assegnata una partitura che si articola in 2 andamenti per 32 battute. Ponzini, con la supervisione dei maestri Maria Cristina De Amicis e Alessio Gabriele, ha chiesto agli studenti di scegliere in libertà la strumentazione da utilizzare e intrepretare in chiave 'noise-improv' le partiture assegnate.

L'allestimento 'Terreno' sarà poi presentato al pubblico domenica 8 dicembre con una visita guidata alle 17 tra le sale di Palazzo Ardinghelli.



