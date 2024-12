Violenza sessuale su una bambina di 11 anni, assolto

Assoluzione con formula piena, davanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, per un uomo di 54 anni accusato di violenza sessuale ai danni di un bambina che all'epoca dei fatti aveva 11 anni.

I fatti contestati, secondo gli inquirenti, sarebbero avvenuti tra Roccaraso e Caserta, tra il 2015 e il 2016, ai danni della figlia della compagna dell'imputato.

L'assoluzione, "perché il fatto non sussiste", è giunta dopo cinque anni di processo. L'imputato è stato difeso dagli avvocati Sergio Pisani, Giuseppe Stellato e Umberto Pappadia, che si sono avvalsi della consulenza della criminologa Roberta Bruzzone. La vittima ha rivelato le presunte violenze sessuali quando aveva 15 anni.



