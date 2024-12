Truffa ai danni dello Stato, sospeso dirigente Asl

Truffa aggravata ai danni dello Stato e fraudolenta attestazione della presenza in servizio. Con queste accuse un dirigente della Asl 1 è stato sospeso dal servizio per un periodo di tre mesi. La misura intedittiva, decisa dal gip del Tribunale di Avezzano, è arrivata al termine delle indagini effettuate dalla guardia di finanza. Attraverso videoriprese e pedinamenti sarebbero stati ricostruiti e documentati dalle fiamme gialle diversi casi di assenza o allontanamento ingiustificato dal luogo di lavoro nonché di falsa attestazione della presenza in servizio da parte del dirigente. Quest'ultimo avrebbe inoltre indebitamente utilizzato il badge marcatempo, attestando falsamente la propria presenza sul luogo di lavoro.



