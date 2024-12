Sulmona accende il Natale, più di 60 eventi in cartellone

Mercatino vintage, visite guidate in centro storico, festival del puro cioccolato, capodanno in piazza XX Settembre e la Befana nella Rotonda di San Francesco.

Sono questi alcuni dei 62 eventi che compongono il cartellone "Natale Insieme", presentato oggi dall'assessore comunale alla cultura del Comune di Sulmona, Carlo Alicandri Ciufelli. Tra gli eventi spiccano il presepe vivente itinerante dei bambini della scuola Lombardo-Radice, il Trenino di Natale, la parata Disney, la riconsegna della sede storica del Liceo Classico Ovidio, presentazioni di novità librarie, i concerti della Camerata Musicale e spettacoli di prosa, l'annuario de "Il Germe" con la cantante Simona Molinari, il mercatino vintage. Come da tradizione l'inaugurazione del programma "Natale Insieme" è fissata nello spettacolo di domenica 8 Dicembre, alle ore 18, con l'Accensione dell'Albero in piazza Annunziata e delle luminarie. Protagonisti dell'evento inaugurale saranno 280 alunni delle scuole primarie cittadine, che si esibiranno nei canti della tradizione natalizia e con il festoso accompagnamento dell' ukulele. "Un cartellone di eventi per soddisfare un pubblico vasto, dai più piccoli ai giovani e agli adulti, che vorranno trascorrere le festività frequentando la Città, condividendo emozioni e momenti di socialità, nel segno del divertimento e di una festa che tutti accomuna"- ha rimarcato Ciufelli.



