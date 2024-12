Sisma L'Aquila: in visita 70 studenti dell'Università di Napoli

Un gruppo di settanta studenti della Facoltà di Ingegneria dell'Università 'Federico II' di Napoli, accompagnati dai loro docenti, ha partecipato nei giorni scorsi all'Aquila alla visita-studio dedicata alla ricostruzione post-sisma 2009. Ad accoglierli i titolari dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, Raffaello Fico, e dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, Salvatore Provenzano, che li hanno guidati lungo le vie della città ricostruita per mostrare il processo di rinascita che sembra volgere al termine.

Gli studenti hanno effettuato un primo sopralluogo in un cantiere di via Vittorio Veneto, particolarmente significativo per le tecniche utilizzate nell'intervento strutturale dell'edificio in cemento armato. La delegazione ha poi proseguito per il Centro Congressi 'Luigi Zordan' dell'Università dell'Aquila, per assistere al seminario "Sisma 2009: la ricostruzione nel Comune dell'Aquila e nei Comuni del Cratere". Un interessante momento di approfondimento in cui, dopo i saluti istituzionali del rettore, Edoardo Alesse, e del professor Pierluigi De Bernardinis, dipartimento Dicea dell'Università dell'Aquila, gli interventi dei professori Di Ludovico e Verderame dell'Università di Napoli, sono stati affrontati i temi della ricostruzione a quindici anni dal sisma e dei ruoli che gli Uffici Speciali hanno in questo percorso di rigenerazione, non solo urbana, ma anche territoriale e comunitaria.

La giornata si è conclusa con la visita a un altro cantiere, in Via Roio, in cui i lavori di recupero sono ancora in pieno svolgimento, per vedere gli interventi di riparazione e consolidamento di una struttura in muratura. "Al termine è stato sottolineato l'auspicio da parte di tutti di poter ripetere momenti di approfondimento sul campo, che costituiscono un'importante verifica delle conoscenze acquisite dagli studenti della materia, futuri professionisti a servizio della sicurezza e della ricostruzione" si legge in una nota stampa.



