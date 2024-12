Per il difensore dell'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, Giandomenico Caiazza la sentenza della Cassazione su Rigopiano: "cancella l'infamia a carico di Francesco Provolo ritenuto da molti come il principale colpevole di questa tragedia". Secondo il legale "cadono le infamanti accuse di depistaggio e omicidio colposo plurimo. Resta la condanna per omissione in atti di ufficio e falso che non condividiamo ma che accettiamo serenamente".



