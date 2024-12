Percorsi Its Academy, sostegno al riscatto ai fini pensionistici

L'assessore all'Istruzione della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, esprime il proprio sostegno alle nuove disposizioni dell'Inps, delineate nella circolare n.

98 del 25 novembre 2024, che introducono la possibilità di riscatto dei percorsi formativi degli Istituti Tecnologici Superiori (Its Academy) ai fini pensionistici. Questa iniziativa si inserisce nel contesto delle politiche volte a rafforzare la formazione tecnica e professionale, favorendo una sinergia più efficace tra istruzione, innovazione e mercato del lavoro.

Le disposizioni riguardano i corsi appartenenti al quinto (quattro semestri) e sesto (sei semestri) livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF). Per essere riscattabili, i diplomi dovranno essere conferiti e accreditati, sia in via temporanea che definitiva, dalle ITS Academy, in conformità con la normativa stabilita dalla legge n. 99/2022 e con il conseguente accreditamento delle fondazioni ITS.

In fase transitoria, sarà possibile accreditare temporaneamente gli ITS Academy già attivi entro il 31 dicembre 2019 o successivamente, a condizione che rispettino i requisiti richiesti. Questa misura rappresenta un importante passo avanti per gli Istituti Tecnologici Superiori, che vedranno accresciuta la propria attrattività, consolidando il loro ruolo all'interno del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e garantendo una maggiore equità nel trattamento pensionistico per i propri diplomati.



