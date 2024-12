Investita appena uscita da scuola, gravissima ragazza a Pescara

Una studentessa delle scuole superiori è finita in condizioni gravissime all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo essere stata investita da un'automobile. L'incidente è avvenuto a Pescara, in via Falcone e Borsellino. La ragazzina era appena uscita da scuola e stava attraversando la strada, quando è stata travolta da un'auto.

Lanciato l'allarme, sul posto è intervenuto il 118: inizialmente sembrava non ci fossero più speranze, ma il personale sanitario è andato avanti a lungo con le manovre rianimatorie, fino a che la giovane non si è ripresa ed è stata poi trasportata in Pronto soccorso. Accertamenti a cura della Polizia municipale. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi e i soccorsi.



