Papaleo in scena all'Aquila con 'Esercizi di libertà'

Una due giorni intensa all'Aquila con tre repliche sul palco del Ridotto del Teatro Comunale e una presentazione in libreria.

Rocco Papaleo, giovedì 5 e venerdì 6 dicembre sarà il protagonista del nuovo appuntamento nel cartellone della stagione organizzata dal Teatro Stabile d'Abruzzo. L'attore e regista lucano va in scena giovedì 5 alle 21 e venerdì 6 alle 17.30 e alle 21 con 'Esercizi di libertà'. Uno spettacolo della Stefano Francioni Produzioni con regia di Valter Lupo. Al al pianoforte Arturo Valiante e ai fornelli Giampiero Da Dalto, perché in scena si mangia anche.

"Ho deciso - racconta Papaleo - di festeggiare i miei 40 anni di carriera nel modo che più mi piace: scrivendo, cantando e recitando. Sono un fortunato 'artigiano dell'intrattenimento', che grazie alla musica, alla scrittura, al cinema e soprattutto al teatro è riuscito a fare della propria passione un lavoro.

Non sempre i progetti a cui ho partecipato sono stati appassionanti, così mi sono regalato un'occasione per esprimere completamente me stesso, un esercizio di libertà".

Giovedì alle 17, prima di andare in teatro, Papaleo presenterà il suo libro 'Perdere tempo mi viene facile' (Mondadori) nella Galleria 99, nella zona est del capoluogo.

Un'iniziativa promossa da Maccarrone Libri e dall'associazione culturale il Cielo Capovolto. Papaleo sarà a dialogo di Stefano Carnicelli con letture di Barbara Bologna e musica a cura dei Colleagues, con arrangiamenti di Francesca Catenacci e Stefano Millimaggi. Riflessioni, aneddoti, interi racconti, ma anche poesie e canzoni: Papaleo, in un originalissimo rendiconto di sé, consente al lettore il libero accesso alla sua creatività.

'Perdere tempo mi viene facile' si propone come un universo di parole, scritte e recitate, a volte anche cantate, nate e coltivate grazie a uno dei suoi talenti più grandi e, allo stesso tempo, meno conosciuti che è proprio la capacità di perdere tempo. "Libro e spettacolo - ha detto ancora Papaleo - fanno parte di un unico percorso: nel libro ci sono pezzi di spettacolo. Nello spettacolo pezzi di libro. In entrambi, pezzi di me".



