Neve: 40 cm a Roccaraso, giovedì 5 aprono impianti all'Aremogna

Apriranno giovedì prossimo, 5 dicembre, i primi impianti del comprensorio sciistico dell'Alto Sangro. Ad annunciarlo è Mauro Del Castello, titolare dell'impianto all'Aremogna. A Roccaraso (L'Aquila), dove da giorni i gestori stanno allestendo le piste, sono caduti dai 30 ai 40 centimetri di neve fresca e le basse temperature hanno favorito l'utilizzo dei generatori di neve tecnica che sta contribuendo a innevare le piste da sci.

"Il vento ha complicato le operazioni, ma siamo pronti a partire, anche prima del weekend dell'Immacolata. Giovedì saranno attivate le prime piste" annuncia Del Castello, sperando in un'annata migliore dello scorso anno, quando l'assenza di neve ha comportato una perdita di almeno il 40 per cento del settore. Il governo aveva infatti messo a disposizione 13 milioni di euro per sostenere le imprese dell'Appennino legate al turismo invernale.



