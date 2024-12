Ecco 'AperiSegno', aperitivo in Lingua dei Segni con Ente Sordi

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità si svolgerà domani, martedì 3 dicembre, a L'Aquila l'"AperiSegno con l'Aquerello", aperitivo organizzato dall'Ente Nazionale Sordi (Ens) dell'Aquila in collaborazione con "L'Aquerello - Bere & Mangiare" e promosso dalla Sezione Soci Coop L'Aquila.

L'iniziativa, a cui la cittadinanza è invitata a partecipare, vuole essere un'esperienza all'insegna della condivisione, un modo divertente per far scoprire a persone udenti la Lingua dei Segni (LIS) e il mondo dei sordi davanti a un gustoso aperitivo.

In una cornice allegra e stimolante, guidati da persone sorde e interpreti, ci si potrà mettere alla prova scoprendo una nuova lingua; che si tratti di presentarsi o di ordinare una bevanda, i partecipanti vivranno in modo informale l'interazione tra persone sorde e udenti, attraverso un divertente gioco sulla LIS con premi ai primi tre classificati.

L'evento, possibile grazie alla disponibilità di Ilaria Ciammetti, titolare del locale "L'Aquerello - Bere & Mangiare", mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sordità e ad abbattere le barriere invisibili della comunicazione.

Il ricavato dell'evento, su iniziativa e grazie alla generosità della Sezione Soci Coop L'Aquila, sarà interamente destinato a supportare le attività della Sezione ENS dell'Aquila. L'appuntamento è domani alle ore 18:00 a "L'Aquerello - Bere e Mangiare" in Strada Statale 80 (Km. 3.600) a L'Aquila. Per agevolare l'organizzazione è richiesta la prenotazione (laquila@ens.it; 3281399102).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA