Viola divieto di avvicinamento all'ex moglie, ai domiciliari

Avrebbe violato più volte il divieto di avvicinamento all'ex moglie sia avvicinandosi ai luoghi frequentati dalla vittima e dai familiari, sia inviando attraverso i social insulti e minacce.

Per questo, un uomo residente a Sulmona (L'Aquila) è stato posto ai domiciliari. Le violazioni, oltre ad essere state denunciate dalle donna, sono state documentate anche dai report di allarme inviati dal braccialetto elettronico dell'indagato.

In relazione alla inosservanza del divieto di avvicinamento, il Commissariato di Sulmona ha richiesto immediatamente di valutare l'aggravamento della misura cautelare già in atto poiché il "divieto di avvicinamento non è risultato idoneo a garantire la tutela della ex coniuge". Accogliendo la richiesta, e fatta comunque salva la presunzione di innocenza dell'indagato, sono stati disposti i domiciliari.



