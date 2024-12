Consegnata medaglia d'oro al merito civile al Comune di Arielli

Il prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, ha consegnato oggi al sindaco di Arielli, Catia Benarrivato, la Medaglia d'Oro al Merito Civile conferita dal Presidente della Repubblica con Decreto del 13 settembre 2024.

La cerimonia è iniziata con l'Inno nazionale, eseguito dalla fanfara dell'Associazione Nazionale dei Bersaglieri, ed è proseguita, dopo una breve sosta al Monumento ai Caduti per la deposizione di una corona di alloro, e la lettura dei nomi delle vittime da parte del sindaco, con un corteo nelle strade strade di Arielli. All'evento erano presenti tra gli altri, il vescovo di Lanciano-Ortona, Emidio Cipollone, i vertici e i rappresentanti delle Forze dell'ordine, dell'Esercito, della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco, nonché i sindaci e Commissario Straordinario dei Comuni limitrofi.

L'onorificenza al Comune di Arielli è stata conferita con la seguente motivazione: "Durante il secondo conflitto mondiale fu teatro di feroci scontri tra le forze. tedesche e le truppe alleate che tentavano di liberare il territorio. Frequenti furono le incursioni aeree e i bombardamenti che distrussero gran parte dell' abitato della piccola cittadina e causarono numerose vittime. In questo scenario di distruzione e morte, che si protrasse per lunghi mesi, si consumò l'eccidio di un intera famiglia composta da dodici persone che , rifugiatasi in una masseria fu condotta da una pattuglia tedesca in una grotta ove fu sterminata con colpi di mitra e lancio di bombe all'interno.

In tali drammatiche circostanze la popolazione di Arielli ha resistito con fiero impegno ai soprusi ed alle violenze, evidenziando un altissimo spirito di solidarietà umana. Mirabile esempio di spirito di sacrificio e amor patrio".

Il prefetto Gaetano Cupello, dopo un breve intervento, in cui ha sottolineato il valore simbolico della testimonianza e del sacrificio della comunità di Arielli, come monito contro tutte le guerre, ha apposto la Medaglia d'Oro al Merito Civile sul Gonfalone del Comune di Arielli. Il sindaco Benarrivato ha ricordato le tristi circostanze e i dolorosi episodi avvenuti ad Arielli durante la seconda guerra mondiale e che hanno condotto al riconoscimento consegnato oggi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA