Inaugurata all'Aquila la Fiera dei tartufi d'Abruzzo

"La nostra regione ha fatto importanti passi in avanti in questi ultimi anni nel settore primario, nella valorizzazione dell'agrifood, e questa fiera dedicata al tartufo d'Abruzzo rappresenta un modello vincente".

Così l'aquilano Luigi D'Eramo, sottosegretario di Stato Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, che, in rappresentanza del Governo italiano, ha tagliato il nastro della 3/a edizione della Fiera internazionale dei tartufi d'Abruzzo, ospitata a piazza Duomo all'Aquila fino a domenica primo dicembre.

"Per me come esponente di governo - ha spiegato - è motivo di orgoglio vedere la crescita di un evento che da subito ha avuto il taglio giusto: valorizzare il prodotto in tutta la sua filiera, dalla raccolta alla tavola, lavorare alla sua internazionalizzazione, e nello stesso tempo legarlo al territorio, alla sua qualità ambientale, ai suoi tesori storici e artistici. A maggior ragione qui all'Aquila, città che dopo il sisma è rinata, più bella di prima".

Oltre a D'Eramo erano presenti il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il vicepresidente, Emanuele Imprudente, il vicesindaco dell'Aquila, Raffaele Daniele, del presidente del Gal Gran Sasso Velino, Paolo Federico.

L'evento è organizzato dall'assessorato all'Agricoltura della Regione Abruzzo, con l'Azienda regionale attività produttive (Arap) nel ruolo di braccio operativo. "Abbiamo creato un percorso per la valorizzazione del tartufo d'Abruzzo - ha spiegato Imprudente - che sta già raccogliendo risultati importanti, in termini di affermazione del brand, per raccontarlo all'Italia e al mondo e raccontiamo la verità perché se ha valore l'altissima qualità ambientale e naturalistica di una regione con quattro parchi, anche i frutti della sua terra, come il tartufo, non possono non essere superiori ad altri".

Nella grande tensostruttura riscaldata sono presenti 50 espositori, non solo del settore tartuficolo, ma di altre eccellenze dell'agrifood abruzzese, che hanno incontrato 15 buyers internazionali che operano negli Stati Uniti, Giappone, Israele, Medio Oriente, Francia, Regno Unito, Estonia ed Albania, stringendo i primi accordi per forniture e commesse in mercati strategici.



