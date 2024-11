Cisl Abruzzo contesta dati sciopero, in edilizia adesione all'1%

"Abbiamo massimo rispetto per lo sciopero, che continuiamo a considerare come strumento di extrema ratio, una scelta anche dolorosa, perché implica il fallimento del momento negoziale e comporta sacrifici per i lavoratori. Ma abbiamo anche rispetto per la verità, e quindi contestiamo il dato diffuso secondo cui l'adesione allo sciopero per il comparto edilizia in Abruzzo sia pari addirittura al 75%.

I dati in nostro possesso, invece, ci parlano di adesioni non superiori all'1%. In tutti i cantieri della regione, dai più piccoli a quelli delle grandi opere pubbliche, l'attività si è svolta regolarmente". Lo afferma in una nota il segretario generale Filca-Cisl Abruzzo, Giancarlo De Sanctis, a proposito dei dati relativi all'adesione allo sciopero.



