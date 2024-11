Calcio: il Pescara a Gubbio per tornare a correre

Riscattare il ko casalingo immeritato contro il Pineto e mantenere la testa solitaria della classifica. Questo l'obiettivo del Pescara di scena domani pomeriggio (ore 17.30) sul campo del Gubbio. Per gli abruzzesi, vittoriosi sei volte quest'anno lontano dall'Adriatico, si tratta di un impegno che nasconde difficoltà e che la squadra abruzzese dovrà affrontare con la massima determinazione.

Il tecnico Silvio Baldini questa mattina nel corso della conferenza della vigilia ha fatto il punto della situazione: "Il derby? Ha lasciato tanta amarezza, ma abbiamo lavorato tanto questa settimana come al solito. Il lavoro è una filosofia di vita di questo gruppo. Anche fuori dal campo hanno una vita perfetta. Sotto l'aspetto delle prestazioni non posso dire nulla ai ragazzi. Mancano i gol? Io non penso all'attaccante e al mercato. Sogno e spero sempre di vedere partite come quella con il Milan Futuro. Ora pensiamo al match di domani con il Gubbio".

Qualche problema di formazione per gli abruzzesi tra squalifiche e qualche acciacco. Dagasso non al meglio andrà in panchina e al suo posto giocherà Tunjov. Panchina anche per Bentovegna che accusa un leggero fastidio muscolare. In difesa ci sarà Mulè al posto dello squalificato Brosco e Saio in porta per Plizzari, anche lui fermato dal giudice sportivo. In avanti la novità è l'impiego di Ferraris a sinistra, con Tonin centrale e Merola a destra. In terra umbra prevista la presenza di oltre 400 tifosi pescaresi.



