Stagione sciistica, Roccaraso punta sull'Immacolata

Le piste da sci del comprensorio dell'Alto Sangro potrebbero aprire il prossimo 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione. Ad annunciarlo è Mauro Del Castello, del comprensorio sciistico dell'Aremogna. "Al momento non ne abbiamo la certezza, ma stiamo lavorando per aprire nel weekend dell'Immacolata. Contiamo sul freddo che è previsto per le prossime ore per poter effettuare gli ultimi interventi" spiega Del Castello, sperando che la stagione alle porte sia migliore di quella passata quando l'assenza di neve ha causato un danno del 40 per cento agli incassi.

Con l'arrivo delle basse temperature, Roccaraso ha dato intanto il via all'innevamento programmato delle piste da sci. I generatori di neve sono entrati in funzione nei giorni scorsi, approfittando delle condizioni climatiche favorevoli.

"L'innevamento artificiale, una delle tecniche più utilizzate per garantire la presenza di neve anche in caso di scarsità di precipitazioni naturali, è fondamentale per assicurare la qualità e la sicurezza delle piste" ricordano gli imprenditori.





