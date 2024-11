Sciopero generale, Ambiente Spa garantirà i servizi basilari

"In merito allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali Cgil e Uil per la giornata di venerdì 29 novembre, e che ovviamente coinvolgerà anche la nostra azienda, a nome di Ambiente SpA, che è tenuta a garantire i servizi minimi essenziali per l'igiene delle città e delle persone, comunichiamo che abbiamo proceduto, secondo la legge, alla precettazione di parte del personale affinché appunto vengano garantiti i servizi basilari, ad esempio per strutture sanitarie, utenze scolastiche, stazione, mense". E' quanto dichiara in una nota Riccardo Chiavaroli, presidente di Ambiente SpA, società che eroga i servizi di igiene urbana per i Comuni di Pescara, Città Sant'Angelo e altri comuni della provincia di Pescara.

"Per le attività ordinarie non svolte venerdì 29 novembre e che determineranno disagi ai cittadini, provvederemo gradualmente nei giorni a seguire a riportare alla normalità le attività del nostro servizio - prosegue Chiavaroli - Con l'occasione invitiamo i cittadini in queste ore a evitare di introdurre nei cassonetti materiali voluminosi che sottraggono spazio ai rifiuti e di abbandonare i rifiuti fuori dai cassonetti, magari trattenendo per qualche ora in più presso la propria abitazione quelli non putrescibili (plastica, carta, vetro)".



