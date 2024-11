Malagò 'battezza' Chieti città europea dello sport 2025

"Chieti per la sua storia sportiva merita questo anno di sport e manifestazioni": a dirlo il presidente del Coni Giovanni Malagò che ha tenuto a battesimo le manifestazioni dell'anno di 'Chieti Città Europea dello Sport 2025' nel corso di un evento organizzato dal Comune insieme a Coni, Federazione FIGH Pallamano, Sport e Salute e il Comitato omonimo.

"È un momento speciale per l'Italia, non siamo mai andati così bene nella storia sportiva olimpica del Paese e quindi c'è un tributo che era indispensabile riconoscere all'Abruzzo e, in particolare, a Chieti - ha sottolineato Malagò - . Guardando le 11 medaglie olimpiche nella storia dell'Abruzzo, notavo che la cosa curiosa è che la prima medaglia olimpica abruzzese è stata di Ciro Verratti vostro concittadino, che vinse l'oro nel fioretto nel 1936, alle olimpiadi 'hitleriane'. Alla luce di questa storia, fa riflettere che anche rispetto ad altre province amiche più popolose, fra cui il capoluogo di regione, delle 11 medaglie nella storia dell'Abruzzo, ben sei sono state vinte da Chieti e provincia, quindi qui sicuramente c'è terra buona e genetica buona, lo voglio dire".

Per Malagò essere una 'Città europea dello sport' è "una realtà che scuote gli animi, le coscienze, fa sentire tutti un po' più importanti, porta entusiasmo e porta i figli a provare una scuola di sport anche amatoriale o agonistica per misurarsi o semplicemente vivere meglio, aiuta l'amministrazione a sistemare gli impianti degradati o che deve essere al centro del sistema sportivo, agita le persone che hanno responsabilità a tutti i livelli, compresi noi dirigenti nazionali, ma muove anche i cittadini e sono certo che ognuno si sentirà orgoglioso di essere cittadino di Chieti".

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha parlato di "una bella occasione per la città di Chieti e per far conoscere l'intero Abruzzo". "Un anno dedicato allo sport - ha aggiunto - che prepara anche l'Anno della Cultura nel 2026 all'Aquila. Le città abruzzesi si mettono in mostra e sviluppano attività che producono non solo benessere sociale e culturale, ma anche un ritorno turistico importante. Una grande opportunità per la città di Chieti, mi complimento per aver saputo cogliere questo obiettivo e aver ottenuto questa prestigiosa designazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA