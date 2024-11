Lista Pettinari, il Comune di Pescara dice no all'oasi felina

Il Comune di Pescara dice no alla creazione di un'oasi felina, "del costo di poche migliaia di euro", ma dice sì a un evento di tre ore dedicato alla tutela animale che costerà 4.300 euro per pagare un comico, un cantante animatore e il buffet. Lo denuncia il capogruppo di 'Pettinari Sindaco' in Consiglio comunale, Massimiliano Di Pillo, sottolineando che "i gatti potranno ridere con un famoso comico, e magari i cani saranno estasiati dalla melodia del cantante che allieterà l'incontro fra pochi giorni".

"Pochi giorni fa, dopo avere studiato ciò che in molte città italiane esiste da tempo e convive pacificamente con i cittadini, il Consiglio comunale - sottolinea Di Pillo - ha bocciato la nostra proposta di un'oasi felina all'interno del cimitero di San Silvestro, o in alternativa in uno dei tanti parchi gestiti dal Comune di Pescara, poco utilizzati o comunque con una bassa presenza di cittadini. La mozione, condivisa e scritta insieme a varie associazioni che curano e gestiscono colonie feline sul territorio comunale e del costo di pochi migliaia di euro, era aperta ad ogni modifica e ad ogni integrazione, pur di ottenere questo ricovero importantissimo soprattutto per i felini malati, amputati o cuccioli abbandonati".

"Neppure quattro giorni prima - prosegue - nel corso di una giunta comunale, viene deliberata una spesa relativa a un'iniziativa denominata 'Qua la zampa', che si svolgerà il 13 dicembre 2024 nella sala consiliare del Comune di Pescara dalle 10,00 alle 13,00, iniziativa del costo totale di 4.300 euro, che probabilmente sarebbero bastati per installare un prefabbricato in legno dotato di varie cucce per un numero limitato, ma importante di gatti con gravi difficoltà, e che invece saranno tutte spese nel giro di 180 minuti. Il centrodestra in Comune - conclude Di Pillo - ormai non ci stupisce più".



