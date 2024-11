Fiera tartufi d'Abruzzo, al via incontri con acquirenti esteri

Cresce l'attesa per il taglio del nastro, domani venerdì 29 novembre, alle 15.30 in piazza Duomo a L'Aquila, della 3/aa edizione della Fiera internazionale dei tartufi d'Abruzzo, ma già oggi le imprese abruzzesi hanno cominciato ad incontrare una quindicina di buyers internazionali che operano nei mercati di Stati Uniti, Giappone, Israele, Medio Oriente, Francia, Regno Unito, Estonia ed Albania.

Ad organizzare l'evento, che fino a domenica proporrà, nella grande tensostruttura riscaldata, un fitto programma di eventi con protagonisti 50 espositori, è la Regione Abruzzo, in particolare l'assessorato all'Agricoltura, con l'Azienda regionale attività produttive (Arap) nel ruolo di braccio operativo, grazie alla legge regionale 24 del 22 agosto 2022 a firma del vicepresidente della Regione, Emanuele Imprudente.

Elemento qualificante di questa terza edizione è il sostegno e la partecipazione diretta da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con il sottosegretario Luigi D'Eramo che assieme ad Imprudente taglierà domani il nastro dando avvio all'evento, e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che ha portato a;ll'Aquila la mostra "Scent of Italy", che racconta a 360 gradi il mondo del tartufo, dalla raccolta alla trasformazione.

"La partecipazione di due ministeri - commenta Imprudente -, conferma il peso che questo evento sta anno dopo anno acquistando. In particolare va evidenziato che è la prima volta in assoluto che la bellissima mostra del Ministero degli Affari esteri, ;viene ospitata nell'ambito di un evento fieristico, essendo riservata solo all;e ambasciate estere. La presenza del Masaf, poi, non è solo formale, c'è una piena adesione al progetto di valorizzazione e capacità di penetrazione dei mercati del nostro tartufo, che in passato venduto all'ingrosso, ha fatto la fortuna di altre regioni italiane".

A conferire spessore internazionale all'evento ci sarà la presentazione del video sull'Expo di Osaka 2025, dal cantiere del padiglione Italia con un intervento del commissario generale, Mario Vattani.

Altri protagonisti di questa edizione saranno poi, oltre ai buyers, anche una decina di giornalisti della stampa italiana ed estera, e degli influencer Federico Fusco e Francesca Gambacorta, con in agenda una visita programmata anche al Munda dell'Aquila, che ha garantito una apertura straordinaria.

"Alla ribalta in questa tre giorni - ha sottolineato Imprudente - ci sarà anche il capoluogo d'Abruzzo e il suo territorio, rinato dopo il terremoto del 2009. I nostri ospiti avranno la possibilità di visitare la città, di ammirare le sue bellezze, conoscere la sua storia passata e presente. Una città che, mi preme sottolineare, è stata coinvolta in pieno in questa iniziativa, visto che 18 ristoranti contattabili tramite un'app proporranno piatti a base di tartufo. Chiave del successo è del resto fare squadra e remare tutti è la stessa direzione".

Taglio del nastro ci sarà domani alle 15.30, con l'apertura degli stand, a seguire la proiezione del video su Osaka 2025, e alle 16.30 l'inaugurazione della Mostra internazionale del tartufo "Scent of Italy", presieduta dal professor Ernesto Di Renzo; alle 17:30 la presentazione di "Panettoni" - La guida ai migliori prodotti artigianali d'Abruzzo", alla presenza dei cinque finalisti, e degustazione di un panettone al tartufo a firma del Maestro Pasticcere Federico Anzellotti.

Sabato 30 novembre, apertura della fiera alle 9. Alle 10 si terrà il convegno "Strategie per salvaguardare il prodotto tartufo". Alle 12 masterclass con lo chef Costantino Gualano, dalle 15 alle 16 degustazione di formaggi e birre di produzione dell'Istituto Agrario "Da Vinci-Colecchi" dell'Aquila, alle 18 masterclass con lo chef stellato William Zonfa. Chiusura fiera alle ore 20.30.

Nella terza e ultima giornata, apertura degli stand alle 9.

Alle 11 "Ritorno al Medioevo", rievocazione storica con sbandieratori e falconeria. Alle 13 masterclass con la chef Ivana De Gasperis, alle 15:30 "Esperienza Sensoriale", assaggio al buio con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, alle 17 masterclass a quattro mani con gli chef Mirko Valente e Yuri Cursi, gran finale alle 18, con il live Music Coro Gospel.

Sarà garantito un servizio di bus navetta gratuito con partenze dal terminal di Collemaggio ogni 10 minuti.

Sui principali App Store (Apple Store e Play Store) è possibile scaricare l'app ufficiale "Abruzzo.eat", per prenotare le Masterclass e le degustazioni con i ristoranti convenzionati con la fiera che dedicheranno un menù unico a base di tartufo.

Presenti comunque in piazza Duomo anche food truck selezionati.





